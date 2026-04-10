SPI-Handel aktuell: SPI schließt in der Verlustzone

SPI-Kursverlauf

Der SPI zeigte sich zum Handelsende kaum verändert.

Zum Handelsende gab der SPI im SIX-Handel um 0,20 Prozent auf 18.452,54 Punkte nach. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,347 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,737 Prozent auf 18.353,36 Punkte an der Kurstafel, nach 18.489,67 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 18.335,92 Punkte, das Tageshoch hingegen 18.472,06 Zähler.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Der SPI erreichte vor einem Monat, am 13.03.2026, einen Stand von 17.893,35 Punkten. Der SPI wurde vor drei Monaten, am 13.01.2026, mit 18.404,03 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, bei 15.112,54 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,15 Prozent. Bei 19.309,93 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. 16.847,58 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell PolyPeptide (+ 13,43 Prozent auf 35,90 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 10,93 Prozent auf 3,35 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 8,78 Prozent auf 16,36 CHF), MCH (+ 6,99 Prozent auf 3,98 CHF) und Santhera Pharmaceuticals (+ 6,49 Prozent auf 17,72 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil GAM (-13,90 Prozent auf 0,09 CHF), Highlight Event and Entertainment (-10,94 Prozent auf 5,70 CHF), MindMaze Therapeutics (-9,73 Prozent auf 0,27 CHF), Xlife Sciences (-6,98 Prozent auf 20,00 CHF) und Molecular Partners (-6,21 Prozent auf 3,17 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 5.272.605 Aktien gehandelt. Mit 283,319 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2026 hat die Evolva-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net