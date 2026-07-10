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SPI-Entwicklung

SPI-Handel aktuell: SPI verbucht am Mittwochmittag Abschläge

SPI-Handel aktuell: SPI verbucht am Mittwochmittag Abschläge

So bewegt sich der SPI am dritten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adval Tech AG
43.20 EUR -0.20 EUR -0.46 %
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Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
6.05 EUR 0.05 EUR 0.83 %
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Curatis AG
24.80 EUR -1.20 EUR -4.62 %
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Edisun Power Europe AG
73.50 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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EvoNext Holdings AG
2.16 EUR 0.02 EUR 0.93 %
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Logitech S.A.
88.82 EUR 0.12 EUR 0.14 %
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MindMaze Therapeutics
0.17 EUR 0.00 EUR -1.71 %
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OC Oerlikon Corporation AG
5.25 EUR 0.40 EUR 8.20 %
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Richemont
214.40 EUR 16.60 EUR 8.39 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
359.60 EUR 0.20 EUR 0.06 %
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Santhera Pharmaceuticals AG
16.42 EUR 0.16 EUR 0.98 %
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Indizes
SPI
20,022.34 CHF -14.36 CHF -0.07 %
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Der SPI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,07 Prozent leichter bei 20.022,34 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,483 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,384 Prozent auf 19.959,83 Punkte an der Kurstafel, nach 20.036,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 20.058,96 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19.916,63 Punkten verzeichnete.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 0,048 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.06.2026, stand der SPI bei 19.373,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.04.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 18.589,84 Punkten gehandelt. Der SPI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 15.07.2025, bei 16.598,86 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,76 Prozent nach oben. Bei 20.370,23 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 16.847,58 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell OC Oerlikon (+ 7,90 Prozent auf 4,85 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 5,12 Prozent auf 16,00 CHF), Richemont (+ 5,07 Prozent auf 192,65 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 4,91 Prozent auf 5,98 CHF) und SHL Telemedicine (+ 3,81 Prozent auf 1,09 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Perrot Duval SA (-12,31 Prozent auf 45,60 CHF), Edisun Power Europe (-8,41 Prozent auf 63,20 CHF), Adval Tech (-4,65 Prozent auf 41,00 CHF), Villars SA (-4,17 Prozent auf 575,00 CHF) und MindMaze Therapeutics (-4,11 Prozent auf 0,16 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Im SPI ist die OC Oerlikon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.020.848 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 289,143 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

Unter den SPI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Curatis-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,77 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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13.07.26 Richemont Buy Deutsche Bank AG