SPI-Handel aktuell: SPI zeigt sich nachmittags fester

Kursentwicklung im Fokus

06.10.26 15:57 Uhr

Der SPI verbucht derzeit Zuwächse.

Der SPI erhöht sich im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0,63 Prozent auf 19.580,06 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,416 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,552 Prozent fester bei 19.564,32 Punkten in den Handel, nach 19.456,93 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 19.719,85 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 19.564,32 Einheiten.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 20.206,24 Punkten. Der SPI notierte noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, bei 20.166,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, lag der SPI-Kurs bei 17.292,08 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,33 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 20.636,94 Punkten. Bei 16.847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Curatis (+ 8,07 Prozent auf 17,40 CHF), Komax (+ 7,85 Prozent auf 83,80 CHF), SKAN (+ 7,25 Prozent auf 72,50 CHF), Ascom (+ 7,03 Prozent auf 6,09 CHF) und Tecan (N) (+ 5,42 Prozent auf 256,80 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Private Equity (-4,56 Prozent auf 58,60 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-3,98 Prozent auf 48,20 CHF), GAM (-3,87 Prozent auf 0,07 CHF), ASMALLWORLD (-3,85 Prozent auf 0,75 CHF) und BioVersys (-3,72 Prozent auf 25,90 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.280.805 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 304,697 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel

Die EvoNext-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net