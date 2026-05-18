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SPI-Handel aktuell: SPI zum Ende des Dienstagshandels in Grün

19.05.26 17:57 Uhr
SPI-Handel aktuell: SPI zum Ende des Dienstagshandels in Grün | finanzen.net

Zum Handelsende zeigten sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASMALLWORLD AG
0,58 CHF -0,03 CHF -4,13%
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Banque Cantonale du Jura SA
94,50 CHF -4,50 CHF -4,55%
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Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
4,46 CHF 0,37 CHF 9,05%
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Curatis AG
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EvoNext Holdings AG
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GAM AG
0,07 CHF -0,01 CHF -6,85%
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Gurit Holding AG
38,20 CHF 1,60 CHF 4,37%
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Huber + Suhner AG
256,50 CHF -21,00 CHF -7,57%
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Idorsia AG
3,97 CHF -0,22 CHF -5,16%
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MindMaze Therapeutics
0,42 CHF 0,03 CHF 6,87%
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Montana Aerospace
22,15 CHF 0,15 CHF 0,68%
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
338,40 CHF 9,00 CHF 2,73%
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Tecan (N)
142,70 CHF 6,10 CHF 4,47%
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UBS
36,15 CHF -0,11 CHF -0,30%
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Indizes
SPI
18.867,4 PKT 150,9 PKT 0,81%
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Am Dienstag bewegte sich der SPI via SIX zum Handelsende 0,81 Prozent fester bei 18.867,44 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,374 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 18.782,23 Zählern und damit 0,351 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18.716,55 Punkte).

Das Tagestief des SPI betrug 18.782,23 Punkte, das Tageshoch hingegen 18.958,53 Zähler.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, wies der SPI einen Stand von 18.874,94 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.02.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 19.020,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.05.2025, wurde der SPI mit 16.966,72 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,43 Prozent nach oben. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 19.309,93 Punkten. Bei 16.847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 9,05 Prozent auf 4,46 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 6,87 Prozent auf 0,42 CHF), Medacta (+ 4,47 Prozent auf 144,80 CHF), Tecan (N) (+ 4,47 Prozent auf 142,70 CHF) und Gurit (+ 4,37 Prozent auf 38,20 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Huber + Suhner (-7,57 Prozent auf 256,50 CHF), GAM (-6,85 Prozent auf 0,07 CHF), Idorsia (-5,16 Prozent auf 3,97 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (-4,55 Prozent auf 94,50 CHF) und ASMALLWORLD (-4,13 Prozent auf 0,58 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 3.848.943 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 288,699 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

Die EvoNext-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,77 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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30.01.2013Roche kaufenS&P Equity Research
28.01.2013Roche kaufenS&P Equity Research
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22.02.2013Roche haltenCitigroup Corp.
05.02.2013Roche haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
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