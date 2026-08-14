SPI-Handel aktuell: SPI zum Handelsende in der Verlustzone

Index im Fokus

18.08.26 17:57 Uhr

So bewegte sich der SPI am zweiten Tag der Woche schlussendlich.

Der SPI beendete den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 20.161,57 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,496 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,130 Prozent tiefer bei 20.155,02 Punkten, nach 20.181,31 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 20.085,94 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 20.185,18 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Wert von 20.156,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, wies der SPI einen Wert von 18.716,55 Punkten auf. Der SPI stand noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, bei 16.770,93 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,52 Prozent aufwärts. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20.636,94 Punkten. Bei 16.847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SPI-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Curatis (+ 10,50 Prozent auf 20,00 CHF), Basilea Pharmaceutica (+ 9,96 Prozent auf 59,60 CHF), Medartis (+ 6,37 Prozent auf 93,50 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 3,77 Prozent auf 16,50 CHF) und Villars SA (+ 3,42 Prozent auf 605,00 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Huber + Suhner (-11,35 Prozent auf 180,40 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-10,02 Prozent auf 29,20 CHF), MindMaze Therapeutics (-9,89 Prozent auf 0,21 CHF), ams-OSRAM (-6,49 Prozent auf 18,29 CHF) und EvoNext (-6,42 Prozent auf 2,48 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2.640.725 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 306,489 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net