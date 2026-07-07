SPI-Handel aktuell: SPI zum Start des Dienstagshandels im Plus

Index im Blick

09:27

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den SPI auch am Dienstagmorgen aufwärts.

Am Dienstag notiert der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0,04 Prozent fester bei 20.175,23 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,524 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,036 Prozent auf 20.159,74 Punkte an der Kurstafel, nach 20.166,93 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 20.175,23 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 20.156,66 Punkten.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, notierte der SPI bei 18.926,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.04.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 17.855,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.07.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16.603,97 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 10,60 Prozent nach oben. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 20.370,23 Punkten. Bei 16.847,58 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SPI aktuell

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 3,29 Prozent auf 6,28 CHF), Arbonia (+ 3,00 Prozent auf 3,78 CHF), Georg Fischer (+ 2,33 Prozent auf 45,64 CHF), Adecco SA (+ 2,30 Prozent auf 16,88 CHF) und Santhera Pharmaceuticals (+ 2,16 Prozent auf 15,14 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen GAM (-10,00 Prozent auf 0,06 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-9,39 Prozent auf 50,20 CHF), ASMALLWORLD (-6,35 Prozent auf 0,59 CHF), Feintool International (-4,67 Prozent auf 9,40 CHF) und Kudelski (-3,91 Prozent auf 1,23 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 492.154 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 299,004 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus

Die EvoNext-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net