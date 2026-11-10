SPI-Papier Accelleron Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Accelleron Industries-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Lohnender Accelleron Industries-Einstieg?

10.11.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verdienst eines frühen Accelleron Industries-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Accelleron Industries-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 23,20 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 1.000 CHF in die Accelleron Industries-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 43,103 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2.903,02 CHF, da sich der Wert eines Accelleron Industries-Anteils am 09.11.2026 auf 67,35 CHF belief. Mit einer Performance von +190,30 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war Accelleron Industries jüngst 5,97 Mrd. CHF wert. Das Börsendebüt der Accelleron Industries-Papiere fand am 03.10.2022 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Accelleron Industries-Aktie auf 18,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net