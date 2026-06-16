SPI-Papier Accelleron Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Accelleron Industries-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Accelleron Industries-Investment im Blick

Bei einem frühen Investment in Accelleron Industries-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Accelleron Industries-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 21,50 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 10.000 CHF in die Accelleron Industries-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 465,116 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 40.000,00 CHF, da sich der Wert eines Accelleron Industries-Anteils am 22.06.2026 auf 86,00 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 300,00 Prozent.

Accelleron Industries war somit zuletzt am Markt 8,00 Mrd. CHF wert. Am 03.10.2022 fand der erste Handelstag des Accelleron Industries-Papiers an der Börse SWX statt. Die Accelleron Industries-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 18,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net