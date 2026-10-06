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SPI-Papier Accelleron Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Accelleron Industries von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Accelleron Industries-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Accelleron Industries AG
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Charts | News | Analysen

Das Accelleron Industries-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 64,95 CHF. Bei einem Accelleron Industries-Investment von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 153,965 Accelleron Industries-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Accelleron Industries-Aktie auf 74,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11.470,36 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 14,70 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Accelleron Industries betrug jüngst 7,09 Mrd. CHF. Der Accelleron Industries-Börsengang fand am 03.10.2022 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der Accelleron Industries-Aktie belief sich damals auf 18,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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