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SPI-Papier Addex Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Addex Therapeutics-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Addex Therapeutics eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addex Therapeutics Ltd.
0.02 EUR 0.00 EUR 13.16 %
Charts | News | Analysen

Am 14.10.2021 wurde die Addex Therapeutics-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Addex Therapeutics-Aktie betrug an diesem Tag 1,34 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in das Addex Therapeutics-Papier investiert hätte, befänden sich nun 746,269 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Addex Therapeutics-Aktien wären am 13.10.2026 17,46 CHF wert, da der Schlussstand 0,02 CHF betrug. Das entspricht einer Abnahme von 98,25 Prozent.

Zuletzt verbuchte Addex Therapeutics einen Börsenwert von 2,98 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
14.03.11 Addex Pharmaceuticals hold Vontobel Research
23.02.11 Addex Pharmaceuticals hold Vontobel Research
15.09.10 Addex Pharmaceuticals hold Vontobel Research
29.07.10 Addex Pharmaceuticals hold Vontobel Research
28.07.10 Addex Pharmaceuticals hold Vontobel Research

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