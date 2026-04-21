SPI-Papier Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Addex Therapeutics von vor 3 Jahren eingebracht

Rentable Addex Therapeutics-Investition?

Das wäre der Verlust bei einem frühen Addex Therapeutics-Investment gewesen.

Das Addex Therapeutics-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 0,12 CHF. Bei einem Addex Therapeutics-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 851,064 Addex Therapeutics-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 0,05 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 40,00 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 60,00 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete Addex Therapeutics eine Marktkapitalisierung von 6,55 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net