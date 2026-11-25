SPI-Papier Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Addex Therapeutics-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Addex Therapeutics-Investment gewesen.
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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Addex Therapeutics-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Addex Therapeutics-Aktie bei 0,05 CHF. Bei einem Addex Therapeutics-Investment von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 18.450,185 Addex Therapeutics-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Addex Therapeutics-Papiers auf 0,03 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 479,70 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 52,03 Prozent.
Addex Therapeutics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,31 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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