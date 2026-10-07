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SPI-Papier Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Addex Therapeutics von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren Addex Therapeutics-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addex Therapeutics Ltd.
0.02 EUR 0.00 EUR -2.27 %
Charts | News | Analysen

Das Addex Therapeutics-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Addex Therapeutics-Papier 0,06 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.666,667 Addex Therapeutics-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 06.10.2026 37,33 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 0,02 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 62,67 Prozent.

Der Addex Therapeutics-Wert an der Börse wurde auf 2,92 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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