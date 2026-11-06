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Profitables Adval Tech-Investment?

SPI-Papier Adval Tech-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Adval Tech-Investment von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Adval Tech-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adval Tech AG
46.60 EUR 0.20 EUR 0.43 %
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Am 06.11.2016 wurde das Adval Tech-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 227,80 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 43,898 Adval Tech-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.957,86 CHF, da sich der Wert eines Adval Tech-Anteils am 05.11.2026 auf 44,60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 80,42 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Adval Tech eine Marktkapitalisierung von 31,39 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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