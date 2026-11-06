SPI-Papier Adval Tech-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Adval Tech-Investment von vor 10 Jahren verloren

Profitables Adval Tech-Investment?

06.11.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Adval Tech-Investment gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 06.11.2016 wurde das Adval Tech -Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 227,80 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 43,898 Adval Tech-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.957,86 CHF, da sich der Wert eines Adval Tech-Anteils am 05.11.2026 auf 44,60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 80,42 Prozent verringert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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