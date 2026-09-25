SPI-Papier Adval Tech-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adval Tech-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Langfristige Anlage

25.09.26 10:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Adval Tech-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Adval Tech-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 112,00 CHF. Bei einem Investment von 10.000 CHF in die Adval Tech-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 89,286 Adval Tech-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Adval Tech-Aktie auf 42,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3.785,71 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 62,14 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für Adval Tech eine Börsenbewertung in Höhe von 30,53 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net