DAX 24.833 -0,3%ESt50 6.237 -0,7%MSCI World 4.854 -0,5%Top 10 Crypto 8,21 -2,6%Nas 25.882 -1,5%Bitcoin 54.920 -1,5%Euro 1,1446 -0,0%Öl 84,5 +0,3%Gold 3.997 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Lohnende Adval Tech-Investition?

SPI-Papier Adval Tech-Aktie: So viel Verlust hätte eine Adval Tech-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Adval Tech-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adval Tech AG
43.20 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 10 Jahren wurde die Adval Tech-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 208,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in das Adval Tech-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,808 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Adval Tech-Papiers auf 42,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 204,81 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 79,52 Prozent vermindert.

Alle Adval Tech-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 31,35 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Adval Tech Aktie News

Werbung

Adval Tech Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Adval Tech nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.