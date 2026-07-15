SPI-Papier Adval Tech-Aktie: So viel Verlust hätte eine Adval Tech-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Lohnende Adval Tech-Investition?

17.07.26 10:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in Adval Tech-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurde die Adval Tech-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 208,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in das Adval Tech-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,808 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Adval Tech-Papiers auf 42,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 204,81 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 79,52 Prozent vermindert.

Alle Adval Tech-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 31,35 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net