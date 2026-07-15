SPI-Papier Adval Tech-Aktie: So viel Verlust hätte eine Adval Tech-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Adval Tech-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 10 Jahren wurde die Adval Tech-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 208,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in das Adval Tech-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,808 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Adval Tech-Papiers auf 42,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 204,81 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 79,52 Prozent vermindert.
Alle Adval Tech-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 31,35 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Adval Tech
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Adval Tech
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Adval Tech Aktie News
Adval Tech Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Adval Tech nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.