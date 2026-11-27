Adval Tech-Investition im Blick

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Adval Tech-Aktien verlieren können.

Am 27.11.2021 wurde das Adval Tech-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 163,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10.000 CHF in die Adval Tech-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 61,350 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 2.527,61 CHF, da sich der Wert eines Adval Tech-Papiers am 26.11.2026 auf 41,20 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 74,72 Prozent.

Insgesamt war Adval Tech zuletzt 29,53 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net