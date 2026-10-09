SPI-Papier AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AEVIS VICTORIA SA von vor 10 Jahren eingebracht

Rentabler AEVIS VICTORIA SA-Einstieg?

09.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in AEVIS VICTORIA SA-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde die AEVIS VICTORIA SA-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des AEVIS VICTORIA SA-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 11,85 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 84,388 AEVIS VICTORIA SA-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.257,38 CHF, da sich der Wert eines AEVIS VICTORIA SA-Anteils am 08.10.2026 auf 14,90 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +25,74 Prozent.

Der Börsenwert von AEVIS VICTORIA SA belief sich zuletzt auf 1,26 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net