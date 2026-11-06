SPI-Papier AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AEVIS VICTORIA SA-Investment von vor 10 Jahren verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AEVIS VICTORIA SA-Aktie gebracht.
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Heute vor 10 Jahren wurde die AEVIS VICTORIA SA-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 12,10 CHF. Bei einem Investment von 10.000 CHF in das AEVIS VICTORIA SA-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 826,446 AEVIS VICTORIA SA-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11.818,18 CHF, da sich der Wert eines AEVIS VICTORIA SA-Papiers am 05.11.2026 auf 14,30 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 18,18 Prozent erhöht.
AEVIS VICTORIA SA war somit zuletzt am Markt 1,22 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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