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SPI-Papier AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AEVIS VICTORIA SA von vor 10 Jahren verdient

22.05.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in AEVIS VICTORIA SA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AEVIS VICTORIA SA
13,35 CHF 0,05 CHF 0,38%
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem AEVIS VICTORIA SA-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 8,80 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1.136,364 AEVIS VICTORIA SA-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des AEVIS VICTORIA SA-Papiers auf 13,30 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15.113,64 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 51,14 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von AEVIS VICTORIA SA belief sich zuletzt auf 1,11 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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