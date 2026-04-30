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Lukrative AEVIS VICTORIA SA-Anlage?

SPI-Papier AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AEVIS VICTORIA SA von vor einem Jahr verdient

01.05.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in AEVIS VICTORIA SA eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AEVIS VICTORIA SA
13,65 CHF -0,05 CHF -0,36%
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Heute vor 1 Jahr wurde das AEVIS VICTORIA SA-Papier feiertags-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 13,50 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 740,741 AEVIS VICTORIA SA-Papiere. Die gehaltenen AEVIS VICTORIA SA-Aktien wären am 30.04.2026 10.111,11 CHF wert, da der Schlussstand 13,65 CHF betrug. Das kommt einer Steigerung um 1,11 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete AEVIS VICTORIA SA eine Marktkapitalisierung von 1,16 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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