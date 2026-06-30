SPI-Papier AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein AEVIS VICTORIA SA-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

AEVIS VICTORIA SA-Investition im Blick

Bei einem frühen AEVIS VICTORIA SA-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 03.07.2023 wurden AEVIS VICTORIA SA -Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 18,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in die AEVIS VICTORIA SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 540,541 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der AEVIS VICTORIA SA-Aktie auf 12,25 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6.621,62 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 33,78 Prozent.

Ausgewählte Hebelprodukte auf AEVIS VICTORIA SA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AEVIS VICTORIA SA

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung