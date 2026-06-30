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AEVIS VICTORIA SA-Investition im Blick

SPI-Papier AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein AEVIS VICTORIA SA-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

03.07.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen AEVIS VICTORIA SA-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AEVIS VICTORIA SA
12,20 CHF -0,05 CHF -0,41%
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Am 03.07.2023 wurden AEVIS VICTORIA SA-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 18,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in die AEVIS VICTORIA SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 540,541 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der AEVIS VICTORIA SA-Aktie auf 12,25 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6.621,62 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 33,78 Prozent.

Der Marktwert von AEVIS VICTORIA SA betrug jüngst 1,04 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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