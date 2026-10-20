SPI-Papier ALSO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ALSO von vor einem Jahr verloren
Vor Jahren in ALSO-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades ALSO-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das ALSO-Papier an diesem Tag bei 232,00 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 43,103 ALSO-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9.353,45 CHF, da sich der Wert einer ALSO-Aktie am 19.10.2026 auf 217,00 CHF belief. Aus 10.000 CHF wurden somit 9.353,45 CHF, was einer negativen Performance von 6,47 Prozent entspricht.
Insgesamt war ALSO zuletzt 2,54 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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