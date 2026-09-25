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Rentabler ams-OSRAM-Einstieg?

SPI-Papier ams-OSRAM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ams-OSRAM von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ams-OSRAM-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ams-OSRAM AG
21.50 EUR -0.30 EUR -1.38 %
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der ams-OSRAM-Aktie statt. Diesen Tag beendete die ams-OSRAM-Aktie bei 11,53 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 86,730 ams-OSRAM-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 24.09.2026 1.797,05 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 20,72 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 79,71 Prozent angewachsen.

ams-OSRAM markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,34 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
23.09.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
11.05.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
08.05.26 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.

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