SPI-Papier ams-OSRAM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ams-OSRAM von vor einem Jahr abgeworfen

Rentabler ams-OSRAM-Einstieg?

25.09.26 10:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ams-OSRAM-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der ams-OSRAM-Aktie statt. Diesen Tag beendete die ams-OSRAM-Aktie bei 11,53 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 86,730 ams-OSRAM-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 24.09.2026 1.797,05 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 20,72 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 79,71 Prozent angewachsen.

ams-OSRAM markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,34 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net