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Lukrative ams-OSRAM-Investition?

SPI-Papier ams-OSRAM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ams-OSRAM von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ams-OSRAM-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ams-OSRAM AG
19.65 EUR -0.30 EUR -1.50 %
Charts | News | Analysen

Am 23.10.2025 wurden ams-OSRAM-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 11,61 CHF. Bei einem ams-OSRAM-Investment von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 861,326 ams-OSRAM-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 17,71 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 15.254,09 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 52,54 Prozent.

Der ams-OSRAM-Wert an der Börse wurde auf 1,89 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
23.09.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
11.05.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
08.05.26 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.

Information

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