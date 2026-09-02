SPI-Papier ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein ams-OSRAM-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in ams-OSRAM-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Werte in diesem Artikel
Am 04.09.2023 wurde die ams-OSRAM-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die ams-OSRAM-Aktie bei 34,20 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1.000 CHF in die ams-OSRAM-Aktie investierten, hätten nun 29,239 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des ams-OSRAM-Papiers auf 17,02 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 497,65 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 50,24 Prozent vermindert.
ams-OSRAM war somit zuletzt am Markt 1,69 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf ams-OSRAM
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ams-OSRAM
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle ams-OSRAM Aktie News
ams-OSRAM Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ams-OSRAM nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.05.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|08.05.26
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.