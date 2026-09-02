SPI-Papier ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein ams-OSRAM-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

ams-OSRAM-Anlage

04.09.26 10:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in ams-OSRAM-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 04.09.2023 wurde die ams-OSRAM-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die ams-OSRAM-Aktie bei 34,20 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1.000 CHF in die ams-OSRAM-Aktie investierten, hätten nun 29,239 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des ams-OSRAM-Papiers auf 17,02 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 497,65 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 50,24 Prozent vermindert.

ams-OSRAM war somit zuletzt am Markt 1,69 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net