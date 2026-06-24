SPI-Papier ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ams-OSRAM von vor 10 Jahren bedeutet

Rentable ams-OSRAM-Anlage?

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die ams-OSRAM-Aktie Anlegern gebracht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 10 Jahren wurde das ams-OSRAM -Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 99,67 CHF wert. Bei einem ams-OSRAM-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,003 ams-OSRAM-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 18,46 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 18,52 CHF wert. Mit einer Performance von -81,48 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Ausgewählte Hebelprodukte auf ams-OSRAM

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ams-OSRAM

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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