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Rentable ams-OSRAM-Anlage?

SPI-Papier ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ams-OSRAM von vor 10 Jahren bedeutet

26.06.26 10:00 Uhr

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die ams-OSRAM-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ams-OSRAM AG
19,50 EUR -0,70 EUR -3,47%
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Vor 10 Jahren wurde das ams-OSRAM-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 99,67 CHF wert. Bei einem ams-OSRAM-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,003 ams-OSRAM-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 18,46 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 18,52 CHF wert. Mit einer Performance von -81,48 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von ams-OSRAM betrug jüngst 1,85 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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