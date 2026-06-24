SPI-Papier ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ams-OSRAM von vor 10 Jahren bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die ams-OSRAM-Aktie Anlegern gebracht.
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Vor 10 Jahren wurde das ams-OSRAM-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 99,67 CHF wert. Bei einem ams-OSRAM-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,003 ams-OSRAM-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 18,46 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 18,52 CHF wert. Mit einer Performance von -81,48 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Marktwert von ams-OSRAM betrug jüngst 1,85 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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