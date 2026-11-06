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SPI-Papier ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ams-OSRAM von vor 5 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in ams-OSRAM-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ams-OSRAM AG
16.60 EUR 0.60 EUR 3.75 %
Charts | News | Analysen

Das ams-OSRAM-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 93,27 CHF. Bei einem ams-OSRAM-Investment von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,722 ams-OSRAM-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 05.11.2026 auf 14,58 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 156,33 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 84,37 Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete ams-OSRAM eine Marktkapitalisierung von 1,67 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
23.09.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
11.05.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
08.05.26 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.

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