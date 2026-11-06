SPI-Papier ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ams-OSRAM von vor 5 Jahren bedeutet

Performance unter der Lupe

06.11.26 10:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in ams-OSRAM-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Das ams-OSRAM -Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 93,27 CHF. Bei einem ams-OSRAM-Investment von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,722 ams-OSRAM-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 05.11.2026 auf 14,58 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 156,33 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 84,37 Prozent verkleinert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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