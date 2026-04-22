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SPI-Papier Ascom-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Ascom Anlegern eine Freude

23.04.26 10:02 Uhr
SPI-Papier Ascom-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Ascom Anlegern eine Freude | finanzen.net

Ascom-Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die Ascom-Dividendenauszahlung aus.

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Bei der Hauptversammlung von SPI-Wert Ascom am 22.04.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,20 CHF zu zahlen. Damit wurde die Ascom-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 100,00 Prozent angezogen. Ascom zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 3,60 Mio. CHF. Die Gesamtausschüttung von Ascom hat sich dementsprechend im Vergleich zum Vorjahr um 66,67 Prozent reduziert.

Ausschüttungsrendite im Blick

Der Ascom-Titel ging am Tag der Hauptversammlung bei 5,89 CHF aus dem SIX SX-Handel. Heute wird der Ascom-Titel Ex-Dividende gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann sich optisch negativ auf den Aktienkurs auswirken. Die Dividendenauszahlung an die Ascom-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Die Ascom-Aktie verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 5,24 Prozent. Die Dividendenrendite verbesserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 2,40 Prozent betrug.

Ascom-Aktienkurs verglichen mit tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Kurs von Ascom via SIX SX 96,33 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Plus von 271,00 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Ascom

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Verringerung der Dividende auf 0,18 CHF. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 2,97 Prozent zurückgehen.

Basisdaten von Dividenden-Titel Ascom

Ascom ist ein SPI-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 204,878 Mio. CHF. Das Ascom-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 8,95. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Ascom auf 292,100 Mio.CHF, der Gewinn je Aktie machte 0,43 CHF aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

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