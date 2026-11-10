SPI-Papier ASMALLWORLD-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASMALLWORLD von vor einem Jahr abgeworfen

ASMALLWORLD-Anlage im Blick

10.11.26 10:00 Uhr

Vor Jahren ASMALLWORLD-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die ASMALLWORLD-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 0,80 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das ASMALLWORLD-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 125,000 ASMALLWORLD-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 143,75 CHF, da sich der Wert eines ASMALLWORLD-Anteils am 09.11.2026 auf 1,15 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 43,75 Prozent.

Insgesamt war ASMALLWORLD zuletzt 16,07 Mio. CHF wert. Die ASMALLWORLD-Aktie wurde am 20.03.2018 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die ASMALLWORLD-Aktie bei 12,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net