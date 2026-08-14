SPI-Papier ASMALLWORLD-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ASMALLWORLD-Investment von vor einem Jahr verloren

ASMALLWORLD-Investment

18.08.26 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in ASMALLWORLD-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der ASMALLWORLD-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 1,05 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 95,238 ASMALLWORLD-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 17.08.2026 auf 0,59 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 55,71 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 44,29 Prozent verringert.

Der Börsenwert von ASMALLWORLD belief sich jüngst auf 9,11 Mio. CHF. Die Erstnotiz des ASMALLWORLD-Anteils fand am 20.03.2018 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs eines ASMALLWORLD-Anteils lag damals bei 12,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net