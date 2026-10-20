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Lohnender ASMALLWORLD-Einstieg?

SPI-Papier ASMALLWORLD-Aktie: So viel Verlust hätte ein ASMALLWORLD-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in ASMALLWORLD-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASMALLWORLD AG
1.04 EUR 0.08 EUR 7.77 %
Charts | News | Analysen

Vor 3 Jahren wurden ASMALLWORLD-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die ASMALLWORLD-Aktie bei 1,46 CHF. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die ASMALLWORLD-Aktie investiert hat, hat nun 68,493 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen ASMALLWORLD-Papiere wären am 19.10.2026 72,60 CHF wert, da der Schlussstand 1,06 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 27,40 Prozent vermindert.

Alle ASMALLWORLD-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14,29 Mio. CHF. Die ASMALLWORLD-Aktie ging am 20.03.2018 an die Börse SWX. Zum Börsendebüt der ASMALLWORLD-Aktie wurde der Erstkurs mit 12,40 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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