SPI-Papier ASMALLWORLD-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ASMALLWORLD von vor 5 Jahren eingebracht

Investmentbeispiel

04.08.26 10:00 Uhr

Vor Jahren ASMALLWORLD-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der ASMALLWORLD-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren ASMALLWORLD-Anteile an diesem Tag 3,16 CHF wert. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 316,456 ASMALLWORLD-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 03.08.2026 auf 0,61 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 193,04 CHF wert. Die Abnahme von 1.000 CHF zu 193,04 CHF entspricht einer negativen Performance von 80,70 Prozent.

Der ASMALLWORLD-Wert an der Börse wurde auf 8,32 Mio. CHF beziffert. Die Erstnotiz der ASMALLWORLD-Aktie fand am 20.03.2018 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs eines ASMALLWORLD-Anteils lag damals bei 12,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net