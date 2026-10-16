SPI-Papier Autoneum-Aktie: So viel hätte eine Investition in Autoneum von vor 10 Jahren gekostet

Rentables Autoneum-Investment?

16.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Autoneum-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 10 Jahren wurde das Autoneum-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 252,17 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10.000 CHF in die Autoneum-Aktie investierten, hätten nun 39,656 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 15.10.2026 4.877,68 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 123,00 CHF belief. Aus 10.000 CHF wurden somit 4.877,68 CHF, was einer negativen Performance von 51,22 Prozent entspricht.

Insgesamt war Autoneum zuletzt 714,33 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net