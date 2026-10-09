SPI-Papier Autoneum-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Autoneum von vor 5 Jahren verloren

Lukratives Autoneum-Investment?

09.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Autoneum-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Autoneum-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Autoneum-Aktie letztlich bei 139,61 CHF. Bei einem Investment von 1.000 CHF in Autoneum-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,163 Autoneum-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 08.10.2026 auf 121,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 868,12 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 13,19 Prozent abgenommen.

Autoneum wurde jüngst mit einem Börsenwert von 723,23 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net