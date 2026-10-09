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Lukratives Autoneum-Investment?

SPI-Papier Autoneum-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Autoneum von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Autoneum-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Autoneum AG
128.00 EUR -4.00 EUR -3.03 %
Charts | News | Analysen

Autoneum-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Autoneum-Aktie letztlich bei 139,61 CHF. Bei einem Investment von 1.000 CHF in Autoneum-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,163 Autoneum-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 08.10.2026 auf 121,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 868,12 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 13,19 Prozent abgenommen.

Autoneum wurde jüngst mit einem Börsenwert von 723,23 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
13.02.13 Autoneum halten Vontobel Research
01.02.13 Autoneum halten Vontobel Research
22.11.12 Autoneum hold Vontobel Research
16.11.12 Autoneum hold Vontobel Research
27.08.12 Autoneum hold Vontobel Research

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