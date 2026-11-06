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Autoneum-Investition im Blick

SPI-Papier Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Autoneum von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Autoneum-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Autoneum AG
136.00 EUR -2.00 EUR -1.45 %
Charts | News | Analysen

Am 06.11.2021 wurde die Autoneum-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 143,29 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 10.000 CHF in die Autoneum-Aktie investierten, hätten nun 69,789 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Autoneum-Anteile wären am 05.11.2026 8.807,39 CHF wert, da der Schlussstand 126,20 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 11,93 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Autoneum zuletzt 742,52 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Autoneum Analysen

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Datum Rating Analyst
13.02.13 Autoneum halten Vontobel Research
01.02.13 Autoneum halten Vontobel Research
22.11.12 Autoneum hold Vontobel Research
16.11.12 Autoneum hold Vontobel Research
27.08.12 Autoneum hold Vontobel Research

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