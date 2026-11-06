SPI-Papier Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Autoneum von vor 5 Jahren bedeutet

Autoneum-Investition im Blick

06.11.26 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in Autoneum-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 06.11.2021 wurde die Autoneum-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 143,29 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 10.000 CHF in die Autoneum-Aktie investierten, hätten nun 69,789 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Autoneum-Anteile wären am 05.11.2026 8.807,39 CHF wert, da der Schlussstand 126,20 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 11,93 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Autoneum zuletzt 742,52 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net