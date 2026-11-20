Autoneum-Performance im Blick

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Autoneum-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Autoneum-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 145,20 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in die Autoneum-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 6,887 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 826,45 CHF, da sich der Wert einer Autoneum-Aktie am 19.11.2026 auf 120,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 17,36 Prozent verkleinert.

Autoneum wurde jüngst mit einem Börsenwert von 693,19 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net