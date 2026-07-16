SPI-Papier Autoneum-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Autoneum von vor 5 Jahren angefallen

Autoneum-Investment im Blick

17.07.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Autoneum-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Autoneum-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Autoneum-Anteile bei 150,83 CHF. Hätte ein Anleger 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Autoneum-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6,630 Autoneum-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Autoneum-Aktie auf 108,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 721,34 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 27,87 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Autoneum bezifferte sich zuletzt auf 660,81 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net