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Lohnende Avolta (ex Dufry)-Anlage?

SPI-Papier Avolta (ex Dufry)-Aktie: Hätte sich eine Avolta (ex Dufry)-Kapitalanlage von vor einem Jahr gerechnet?

Vor Jahren in Avolta (ex Dufry) eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Avolta (ex Dufry)
45.18 EUR -1.24 EUR -2.67 %
Charts | News | Analysen

Am 08.10.2025 wurden Avolta (ex Dufry)-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Avolta (ex Dufry)-Papier an diesem Tag 43,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in die Avolta (ex Dufry)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 23,256 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 07.10.2026 998,60 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 42,94 CHF belief. Mit einer Performance von -0,14 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von Avolta (ex Dufry) betrug jüngst 5,91 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Avolta (ex Dufry) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
20.03.13 Dufry kaufen Credit Suisse Group
20.03.13 Dufry kaufen UBS AG
04.02.13 Dufry kaufen Vontobel Research
25.01.13 Dufry kaufen Vontobel Research
16.01.13 Dufry kaufen Vontobel Research

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