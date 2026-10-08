SPI-Papier Avolta (ex Dufry)-Aktie: Hätte sich eine Avolta (ex Dufry)-Kapitalanlage von vor einem Jahr gerechnet?

Lohnende Avolta (ex Dufry)-Anlage?

08.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Avolta (ex Dufry) eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 08.10.2025 wurden Avolta (ex Dufry) -Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Avolta (ex Dufry)-Papier an diesem Tag 43,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in die Avolta (ex Dufry)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 23,256 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 07.10.2026 998,60 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 42,94 CHF belief. Mit einer Performance von -0,14 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Avolta (ex Dufry)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Avolta (ex Dufry)

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung