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SPI-Papier Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Avolta (ex Dufry)-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Avolta (ex Dufry)-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Avolta (ex Dufry)
53.45 EUR 0.75 EUR 1.42 %
Charts | News | Analysen

Vor 3 Jahren wurde die Avolta (ex Dufry)-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Avolta (ex Dufry)-Anteile letztlich bei 29,34 CHF. Bei einem Avolta (ex Dufry)-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,408 Avolta (ex Dufry)-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Avolta (ex Dufry)-Anteile wären am 11.11.2026 167,83 CHF wert, da der Schlussstand 49,24 CHF betrug. Damit wäre die Investition 67,83 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte Avolta (ex Dufry) einen Börsenwert von 6,77 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Avolta (ex Dufry) Analysen

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Datum Rating Analyst
20.03.13 Dufry kaufen Credit Suisse Group
20.03.13 Dufry kaufen UBS AG
04.02.13 Dufry kaufen Vontobel Research
25.01.13 Dufry kaufen Vontobel Research
16.01.13 Dufry kaufen Vontobel Research

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