SPI-Papier Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Avolta (ex Dufry)-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren Avolta (ex Dufry)-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Am 19.11.2021 wurde das Avolta (ex Dufry)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Avolta (ex Dufry)-Aktie bei 46,99 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 21,281 Avolta (ex Dufry)-Papiere. Die gehaltenen Avolta (ex Dufry)-Aktien wären am 18.11.2026 1.024,47 CHF wert, da der Schlussstand 48,14 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2,45 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Avolta (ex Dufry) eine Börsenbewertung in Höhe von 6,61 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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