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SPI-Papier Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Avolta (ex Dufry) von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Avolta (ex Dufry)-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Avolta (ex Dufry)
55.40 EUR 0.95 EUR 1.74 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Avolta (ex Dufry)-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 42,36 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10.000 CHF in die Avolta (ex Dufry)-Aktie investierten, hätten nun 236,072 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.11.2026 gerechnet (49,80 CHF), wäre die Investition nun 11.756,37 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 17,56 Prozent angewachsen.

Alle Avolta (ex Dufry)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,50 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Avolta (ex Dufry) Analysen

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
20.03.13 Dufry kaufen Credit Suisse Group
20.03.13 Dufry kaufen UBS AG
04.02.13 Dufry kaufen Vontobel Research
25.01.13 Dufry kaufen Vontobel Research
16.01.13 Dufry kaufen Vontobel Research

Information

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