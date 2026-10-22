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Investmentbeispiel

SPI-Papier Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Avolta (ex Dufry) von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Avolta (ex Dufry)-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Avolta (ex Dufry)
48.32 EUR -0.52 EUR -1.06 %
Charts | News | Analysen

Am 22.10.2021 wurden Avolta (ex Dufry)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 46,33 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Avolta (ex Dufry)-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,158 Avolta (ex Dufry)-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 21.10.2026 auf 45,34 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 97,86 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 2,14 Prozent.

Zuletzt verbuchte Avolta (ex Dufry) einen Börsenwert von 6,16 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Avolta (ex Dufry) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Avolta (ex Dufry) nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
20.03.13 Dufry kaufen Credit Suisse Group
20.03.13 Dufry kaufen UBS AG
04.02.13 Dufry kaufen Vontobel Research
25.01.13 Dufry kaufen Vontobel Research
16.01.13 Dufry kaufen Vontobel Research

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