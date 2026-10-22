SPI-Papier Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Avolta (ex Dufry) von vor 5 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Avolta (ex Dufry)-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
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Am 22.10.2021 wurden Avolta (ex Dufry)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 46,33 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Avolta (ex Dufry)-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,158 Avolta (ex Dufry)-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 21.10.2026 auf 45,34 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 97,86 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 2,14 Prozent.
Zuletzt verbuchte Avolta (ex Dufry) einen Börsenwert von 6,16 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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