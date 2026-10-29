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Avolta (ex Dufry)-Anlage

SPI-Papier Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Avolta (ex Dufry)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Avolta (ex Dufry)-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Avolta (ex Dufry)
52.15 EUR 3.13 EUR 6.39 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurde das Avolta (ex Dufry)-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 113,20 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,834 Avolta (ex Dufry)-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 398,58 CHF, da sich der Wert eines Avolta (ex Dufry)-Papiers am 28.10.2026 auf 45,12 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 60,14 Prozent.

Zuletzt verbuchte Avolta (ex Dufry) einen Börsenwert von 6,17 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Avolta (ex Dufry) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Avolta (ex Dufry) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
20.03.13 Dufry kaufen Credit Suisse Group
20.03.13 Dufry kaufen UBS AG
04.02.13 Dufry kaufen Vontobel Research
25.01.13 Dufry kaufen Vontobel Research
16.01.13 Dufry kaufen Vontobel Research

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