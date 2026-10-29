SPI-Papier Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Avolta (ex Dufry)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Avolta (ex Dufry)-Aktie gebracht.
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Heute vor 10 Jahren wurde das Avolta (ex Dufry)-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 113,20 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,834 Avolta (ex Dufry)-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 398,58 CHF, da sich der Wert eines Avolta (ex Dufry)-Papiers am 28.10.2026 auf 45,12 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 60,14 Prozent.
Zuletzt verbuchte Avolta (ex Dufry) einen Börsenwert von 6,17 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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