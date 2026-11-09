SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BACHEM-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in BACHEM-Aktien verdienen können.
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit BACHEM-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das BACHEM-Papier an diesem Tag 16,90 CHF wert. Bei einem BACHEM-Investment von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 591,800 BACHEM-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2026 gerechnet (79,70 CHF), wäre das Investment nun 47.166,46 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 371,66 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete BACHEM eine Marktkapitalisierung von 5,98 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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