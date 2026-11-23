Profitable BACHEM-Anlage?

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BACHEM-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die BACHEM-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren BACHEM-Anteile an diesem Tag 70,35 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in die BACHEM-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 14,215 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des BACHEM-Papiers auf 76,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.083,16 CHF wert. Damit wäre die Investition 8,32 Prozent mehr wert.

BACHEM wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,71 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net