SPI-Papier Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anteilen an der Börse Wien ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 14,66 EUR wert. Wenn man vor 1 Jahr 10.000 EUR in die Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 682,128 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 23.840,38 EUR, da sich der Wert einer Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie am 19.10.2026 auf 34,95 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 138,40 Prozent.
Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) war somit zuletzt am Markt 1,18 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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