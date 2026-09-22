SPI-Papier Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
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Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 15,02 EUR. Bei einem Investment von 1.000 EUR in das Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 66,578 Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.864,18 EUR, da sich der Wert eines Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Papiers am 21.09.2026 auf 28,00 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +86,42 Prozent.
Jüngst verzeichnete Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) eine Marktkapitalisierung von 985,78 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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