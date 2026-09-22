SPI-Papier Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Profitabler Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Einstieg?

22.09.26 10:00 Uhr

Vor Jahren Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) -Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 15,02 EUR. Bei einem Investment von 1.000 EUR in das Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 66,578 Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.864,18 EUR, da sich der Wert eines Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Papiers am 21.09.2026 auf 28,00 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +86,42 Prozent.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung