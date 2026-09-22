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Profitabler Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Einstieg?

SPI-Papier Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
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Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
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Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 15,02 EUR. Bei einem Investment von 1.000 EUR in das Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 66,578 Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.864,18 EUR, da sich der Wert eines Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Papiers am 21.09.2026 auf 28,00 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +86,42 Prozent.

Jüngst verzeichnete Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) eine Marktkapitalisierung von 985,78 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) Aktie News

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Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
13.08.10 BRAIN FORCE halten SES Research/ Warburg Gruppe
13.05.10 BRAIN FORCE halten SES Research/ Warburg Gruppe
18.12.09 BRAIN FORCE kaufen SES Research GmbH
16.11.09 BRAIN FORCE halten SES Research GmbH
24.08.09 BRAIN FORCE halten SES Research GmbH

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