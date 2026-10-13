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Investmentbeispiel

SPI-Papier Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
31.70 EUR 0.10 EUR 0.32 %
Charts | News | Analysen

Vor 10 Jahren wurde das Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anteile betrug an diesem Tag 41,20 EUR. Bei einem Investment von 1.000 EUR in die Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 24,272 Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 12.10.2026 auf 31,75 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 770,63 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 22,94 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) eine Börsenbewertung in Höhe von 1,08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) Analysen

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
13.08.10 BRAIN FORCE halten SES Research/ Warburg Gruppe
13.05.10 BRAIN FORCE halten SES Research/ Warburg Gruppe
18.12.09 BRAIN FORCE kaufen SES Research GmbH
16.11.09 BRAIN FORCE halten SES Research GmbH
24.08.09 BRAIN FORCE halten SES Research GmbH

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