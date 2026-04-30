SPI-Papier Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banque Cantonale de Geneve-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Lukrative Banque Cantonale de Geneve-Anlage?

Vor Jahren in Banque Cantonale de Geneve-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das Banque Cantonale de Geneve-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Banque Cantonale de Geneve-Papier 14,65 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 68,259 Banque Cantonale de Geneve-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2.443,69 CHF, da sich der Wert eines Banque Cantonale de Geneve-Papiers am 30.04.2026 auf 35,80 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 144,37 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Banque Cantonale de Geneve betrug jüngst 2,54 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net